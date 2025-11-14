Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
14.11.2025 14:49:00
Walmart is losing a big winner, as longtime CEO Doug McMillon is retiring
Longtime Walmart CEO Doug McMillon is retiring, and being replaced by CEO of Walmart's U.S. business, John Furner.
Analysen zu Walmartmehr Analysen
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Walmart Buy
|UBS AG
