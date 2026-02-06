NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 17:45:00

Walmart Is Now a $1 Trillion Company. If You'd Invested $100 into Its IPO, Here's How Much You'd Have Today

Walmart's (NASDAQ: WMT) share price is up roughly 15% in 2026 so far, as enthusiasm around the company's growing e-commerce segment and investments in artificial intelligence help push the stock higher. On Tuesday, Feb. 3, its market capitalization hit $1 trillion, making it the first "brick and mortar" retailer to achieve this status.I put "brick and mortar" in quotes because it's no coincidence that Walmart is joining an exclusive club that is dominated by tech giants. In recent years, Walmart's heavy investments in e-commerce and AI technologies have made it, effectively, a tech stock. Yet before it reinvented itself, Walmart encountered rough patches that made its stock trajectory rocky, albeit meteoric.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

mehr Analysen
20.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

NOW Inc When Issued 14,20 2,90% NOW Inc When Issued
Walmart 111,12 3,06% Walmart
Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 10 620,00 -0,09% Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02:43 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen