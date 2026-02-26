Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
26.02.2026 23:15:00
Walmart Isn't the Biggest Company in the U.S. Anymore, but Here's the Surprising Catalyst That's Driving Growth
With the fourth-quarter results released, Walmart (NASDAQ: WMT) has dropped behind Amazon to become the second-largest company in the U.S. by sales.But it would be a mistake to think Walmart has lost its top-stock status. It has many excellent features, and there's one surprising growth catalyst today that makes the stock looked primed for higher gains.Image source: Walmart.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
