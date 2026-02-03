Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
03.02.2026 22:01:52
Walmart Joins Tech Giants With $1 Trillion Market Valuation
The company’s rapid e-commerce growth and push into automation and artificial intelligence propelled its stock into the trillion-dollar club.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Nachrichten zu Walmart
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Walmart zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
03.02.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Walmart-Aktie mit neuem Rekord: Börsenwert knackt Billionen-Marke (dpa-AFX)
|
03.02.26
|NYSE-Handel Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
03.02.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Walmart
