Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 22:01:52

Walmart Joins Tech Giants With $1 Trillion Market Valuation

The company’s rapid e-commerce growth and push into automation and artificial intelligence propelled its stock into the trillion-dollar club.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

mehr Analysen
20.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets