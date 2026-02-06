Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
06.02.2026 09:06:00
Walmart Just Became the Newest Member of the Trillion-Dollar Club, and These 2 Non-AI Stocks May Be Next -- but There's a Catch
For much of the last seven years, the bulls have been leading the charge on Wall Street. The benchmark S&P 500 has gained at least 16% in six of the previous seven years, with the 2022 bear market being the exception.While most time-tested businesses have benefited from this near-persistent optimism, many of Wall Street's trillion-dollar club members have enjoyed outsize returns. Just over a dozen publicly traded companies around the world have reached the trillion-dollar market cap plateau, including 12 found on U.S. exchanges. This consists of all members of the "Magnificent Seven," Warren Buffett's Berkshire Hathaway, artificial intelligence (AI) stocks Broadcom and Taiwan Semiconductor Manufacturing, drug giant Eli Lilly, and the newest member, retail kingpin Walmart (NASDAQ: WMT).Image source: Walmart.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!

Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 710,00
|0,26%
|Walmart
|111,12
|3,06%
|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|10 620,00
|-0,09%
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.