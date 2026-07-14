Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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14.07.2026 08:45:00

Walmart Just Declared Its 53rd Dividend Increase. Here's How Much $10,000 Invested Pays Annually.

Walmart (NASDAQ: WMT) isn't your typical dividend stock, since it's been acting like a growth stock lately. It's underperforming this year, but it's beaten the market over the past three years, gaining 128% versus 76% for the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).However, it is indeed a great dividend stock, and it's a Dividend King, which means it has raised its dividend for at least 50 years straight. 2026 is the 53rd year of raising the dividend annually.Image source: Walmart.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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