Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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25.08.2026 11:45:00
Walmart Just Reported Earnings. Here's Whether the Dividend Stock Is Still a Buy.
Stock prices tend to fluctuate after a company reports its quarterly earnings, as the press and some investors focus on short-term results. With many companies recently reporting earnings, this is also a good time to assess a company's long-term future.Walmart (NASDAQ: WMT) released its fiscal second-quarter 2027 results on Aug. 20, for the period that ended on July 31. It's time to dig into the report to make an informed decision about the stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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