Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
19.02.2026 13:02:36
Walmart loses sales crown to Amazon despite record revenues
Retailer’s annual revenues eclipsed for first time by ecommerce and cloud computing giant AmazonWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Nachrichten zu Walmart
|
19.02.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walmart auf 150 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
19.02.26
|MÄRKTE USA/Leichter - Walmart schwach - Ebay fest - Deere haussieren (Dow Jones)
|
19.02.26
|ROUNDUP 2: Walmart stapelt wegen unsicherer Konjunktur tiefer als erwartet (dpa-AFX)
|
19.02.26
|ROUNDUP: Walmart stapelt tiefer als erwartet wegen unsicherer Konjunktur (dpa-AFX)
|
19.02.26
|Walmart loses sales crown to Amazon despite record revenues (Financial Times)
|
19.02.26
|Ausblick: Walmart legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Börse New York: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
18.02.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)