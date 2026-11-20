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20.11.2026 06:31:28
Walmart öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Walmart hat am 19.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 USD, nach 0,770 USD im Vorjahresvergleich.
Das vergangene Quartal hat Walmart mit einem Umsatz von insgesamt 188,84 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,20 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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