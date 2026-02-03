Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 23:37:48

Walmart Reaches $1 Tln Valuation As Digital Growth Reshapes The Retail Giant

(RTTNews) - Walmart (WMT) has crossed the $1 trillion market capitalization mark, a milestone driven by a sharp rise in its share price and the expanding role of its digital businesses.

The move places the world's largest retailer among a small group of trillion-dollar companies, most of which are technology-focused, underscoring how far Walmart has shifted beyond its traditional brick-and-mortar roots.

The stock's strong performance has been fueled by steady gains in e-commerce, advertising and its third-party marketplace, areas that offer higher margins than physical retail. Walmart's digital expansion has mirrored elements of Amazon's playbook, and its recent inclusion in the Nasdaq 100 highlighted its growing tech orientation.

The valuation milestone comes shortly after John Furner took over as chief executive, following longtime CEO Doug McMillon. As head of Walmart's U.S. business, Furner played a key role in initiatives such as curbside pickup, improved private-label offerings and omnichannel upgrades, which helped the company attract higher-income shoppers during a period of elevated inflation.

Recent results have reinforced that momentum. Walmart reported solid revenue growth in its most recent quarter, driven by a surge in online sales and rapid expansion of its advertising business.

With fiscal fourth-quarter earnings expected later this month, investors are watching closely to see whether the retailer can sustain its digital-led growth as it builds on its trillion-dollar status.

WMT closed at $127.71, up 2.94%, and is trading 0.15% higher at $127.9 in after-hours trading on the NasdaqGS.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Walmart

mehr Nachrichten

Analysen zu Walmart

mehr Analysen
20.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 Walmart Outperform RBC Capital Markets
21.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Walmart 107,92 2,57% Walmart

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich im Plus -- DAX schließt wenig verändert -- Wall Street schließlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich höher
Der heimische Markt präsentierte sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fiel knapp ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigten sich mit roten Vorzeichen. Am Dienstag schlossen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen