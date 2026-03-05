Walmart Aktie

Walmart für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

05.03.2026 22:16:13

Walmart Rolls Out Digital Pricing. Could the AI-Fueled Innovation Boost the Stock?

Walmart (NASDAQ: WMT) has arguably executed better than any other retailer over the last decade. After initially being slow to embrace e-commerce and falling behind Amazon, the company rolled out thousands of grocery store pickup kiosks, leveraging its brick-and-mortar footprint. It introduced an Amazon Prime-like membership program, Walmart+, that offers free delivery, and it's tapped into the power of advertising and a third-party marketplace, further growing its e-commerce business. It's also improved in-store operations, growing market share, and consistently delivered same-store sales growth at a time when many of its peers are struggling.Over the last decade, the stock is up more than 400%, and its market cap recently topped $1 trillion, though it has since pulled back from that milestone.Now, Walmart is making its next big move in technology.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel

Innovation Inc. Registered Shs 929,00 0,00% Innovation Inc. Registered Shs
Walmart 106,00 -0,15% Walmart
Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 10 420,00 -1,23% Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs

