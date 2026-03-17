Walmart Aktie

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WKN: 860853 / ISIN: US9311421039

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17.03.2026 20:05:00

Walmart Stock: Buy, Sell, or Hold?

Shares of Walmart (NASDAQ: WMT) have delivered excellent returns recently, fueled by the company's successful pivot toward a more profitable, tech-enabled retail model. The retailer's fiscal fourth-quarter report underscored just how well this strategy is taking hold. But a great business and a great stock are two different things.While Walmart is undeniably operating from a position of strength, the expectations baked into the stock price have reached a level that demands near-perfect execution for years to come. For investors trying to decide whether to buy, sell, or hold the stock, the answer lies in evaluating the gap between the company's fundamental performance and its current valuation -- and the gap is big.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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