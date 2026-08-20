Walmart Stock Falls 9% After Q2 Profit Declines

(RTTNews) - Walmart Inc. (WMT) shares fell $10.35, or 9.06 percent, to $103.95 on Thursday, after the retailer reported lower second-quarter profit despite higher revenue.

The stock opened at $106.35 and traded between $103.40 and $106.95 during the session on the New York Stock Exchange. It has traded in a 52-week range of $95.42 to $135.16. Trading volume reached 34.04 million shares, compared with an average daily volume of 23.91 million shares.

Net income fell to $6.366 billion, or $0.80 per share, from $7.026 billion, or $0.88 per share, a year earlier. Adjusted earnings were $0.81 per share. Revenue rose 5.9 percent to $187.937 billion from $177.402 billion. Walmart expects third-quarter earnings of $0.62 to $0.64 per share and full-year earnings of $2.80 to $2.87 per share.