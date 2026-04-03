Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.04.2026 05:46:00
Walmart Stock Is Transforming Into a Growth Stock. Is It Time to Buy?
When a retailer operates at Walmart's (NASDAQ: WMT) scale, it takes a lot to move the financial needle meaningfully. But the company's recent decision to raise membership prices at its Sam's Club warehouse chain serves as a useful reminder of how its underlying business model is evolving so that it can keep raising the bar despite its massive size.Beginning May 1, the cost of a standard Sam's Club membership will increase from $50 to $60 annually, while the premium Plus tier will rise from $110 to $120. While a $10 increase might not seem important to the bull case for Walmart stock, it points to a broader strategic transition for the company: Walmart is increasingly relying on higher-margin, faster-growing revenue streams to enhance its growth story.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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