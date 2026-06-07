Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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07.06.2026 12:00:04
Walmart tells workers that AI will improve their jobs, not steal them
Retailer’s embrace of artificial intelligence comes amid anxiety that the technology will create mass redundanciesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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