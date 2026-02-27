Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
27.02.2026 09:43:27
Walmart To Pay $100 Million To Settle FTC Claims Over Deceptive Delivery Driver Pay Practices
This article Walmart To Pay $100 Million To Settle FTC Claims Over Deceptive Delivery Driver Pay Practices originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmart
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
25.02.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Walmart-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walmart-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)