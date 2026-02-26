Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
26.02.2026 19:04:03
Walmart to pay $100m over claims it misled drivers over pay
The company told drivers they could expect to receive more in pay and tips than they actually did.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
