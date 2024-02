Walmart übernimmt Smart-TV-Hersteller Vizio

(Reuters) - Der US-Einzelhandelsriese Walmart will für 2,3 Milliarden Dollar den Smart-TV-Hersteller Vizio übernehmen.

Die beiden Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, teilte Walmart am Dienstag mit. Demnach biete Walmart 11,50 Dollar je Aktie, was ein Aufschlag von 47 Prozent auf den Schlusskurs vom 12. Februar vor dem Bekanntwerden des möglichen Deals bedeutet. Walmart werde mit Vizio die Möglichkeit erhalten, mit seinen Kunden besser in Kontakt zu treten und sie auf neue Weise etwa mit innovativen Fernseh-, In-Home-Entertainment- und Medienangeboten zu bedienen. Die Vizio-Aktie stieg nach der Veröffentlichung um 15 Prozent auf 10,96 Dollar. Walmart teilte zudem mit, 2023 bei einem Umsatzplus von sechs Prozent auf 648,1 Milliarden Dollar einen Anstieg des bereinigten operativen Gewinns um 10,2 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar verbucht zu haben.

