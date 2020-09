Walmart verhandelt über Investition von 25 Mrd USD in Tata App - Presse

NEW YORK (Dow Jones)--Die Walmart Inc will offenbar in großem Stil in Indien einsteigen. Der US-Einzelhandelskonzern verhandle über eine mögliche Investition von 20 bis 25 Milliarden US-Dollar in das geplante "Super-App-Geschäft" der dortigen Tata Group, berichtet die indische Zeitung Mint ohne Nennung von Quellen. Bei einem Einstieg würden die beiden Konzerne die neue digitale Plattform gemeinsam betreiben, über die Produkte verkauft werden sollen und die auch Zahlungsdienstleistungen anbieten soll. Die Plattform soll laut der Zeitung für weitere Investoren offen sein. Die Bewertung der Plattform soll bei 50 bis 60 Milliarden Dollar liegen.

September 29, 2020 00:06 ET (04:06 GMT)