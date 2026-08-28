Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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28.08.2026 14:48:00
Walmart vs. Costco: Which Dividend Growth Stock Is the Smarter Buy for the Rest of 2026?
There's a lot for investors to like when considering Costco (NASDAQ: COST) and Walmart (NASDAQ: WMT). The two chains offer consumer staples and other household items, typically at more attractive price points than rival retailers. That's great when the going is good. It's a comfort when things aren't going so well.They are also steady generators of dividend income, with impressive streaks of annual hikes. Costco has boosted its distributions 22 times since initiating a quarterly payout policy. Walmart is in elite company as a Dividend King, among dozens that have delivered at least 50 years of annual hikes. Earlier this year, it stretched its run of increases to 53 consecutive years. Which is the smarter dividend growth stock for the rest of this year? Let's take a closer look at these two all-weather winners.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|Costco Wholesale Corp.
|815,70
|1,57%
|Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|31 140,00
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|Walmart
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|Wal-Mart Stores Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|9 145,00
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