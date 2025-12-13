Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
13.12.2025 17:04:00
Walmart was too late for a Nasdaq-100 spot — but these 6 stocks made the cut
Strategy maintained its place in the tech-heavy index, but Lululemon and Trade Desk are among the companies getting the boot.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Incmehr Nachrichten
|
11.12.25
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.12.25
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.11.25
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
20.11.25
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.11.25
|Walmart ditches NYSE for Nasdaq after 55 years (Financial Times)
|
20.11.25