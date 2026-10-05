Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
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05.10.2026 05:30:00
Walmart Yields Less Than 1%. The Surprising Reason Why Dividend Investors Should Own It Anyway.
For anyone seeking income from dividend payments, Walmart (NASDAQ: WMT) may not be the first stock that comes to mind, as its dividend yield is less than 1% as of this writing.
That said, despite the lower dividend yield, there are still advantages to owning Walmart shares for dividend investors. As you'll see shortly, it could help you avoid a risk associated with owning too many income-generating stocks.
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