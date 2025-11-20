Walmart Aktie
WKN: 860853 / ISIN: US9311421039
|
20.11.2025 16:24:00
Walmart’s results were just what investors wanted ahead of CEO change and amid ‘pockets’ of slower spending
Walmart’s stock turned sharply higher, as earnings beat expectations and the full-year outlook was raised amid strength in spending across all income cohorts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walmartmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
20.11.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
20.11.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.at)
|
20.11.25