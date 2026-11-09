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09.11.2026 06:31:29
Walsin Lihwa präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Walsin Lihwa ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Walsin Lihwa die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Milliarden USD – ein Plus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walsin Lihwa 1,37 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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