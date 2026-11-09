Walsin Lihwa zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Walsin Lihwa hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walsin Lihwa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,44 Milliarden USD im Vergleich zu 1,37 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at