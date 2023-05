Walt Disney-Aktie nachbörslich in Rot: Walt Disney mit Gewinnrückgang

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2023 hat Walt Disney 0,93 US-Dollar Gewinn je Aktie erzielt. Das war in etwa das, was von Analysten erwartet worden war. Sie hatten ein EPS von 0,933 US-Dollar prognostiziert, nachdem der Konzern rund um Micky Maus, Star Wars, Marvel und Co. im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch 1,08 US-Dollar Gewinn je Aktie erwirtschaftet hatte.

Der Umsatz von Walt Disney wuchs im abgelaufenen Jahresviertel. Nach 20,27 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum meldete das US-Unternehmen nun einen Umsatz von 21,8 Milliarden US-Dollar. Die Expertenschätzungen hatten sich hier auf 21,79 Milliarden US-Dollar belaufen.

An der NYSE notiert die Disney-Aktie nachbörslich zeitweise 2,30 Prozent tiefer bei 98,65 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at