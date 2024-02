Walt Disney-Aktie nachbörslich weit im Plus: Walt Disney verzeichnet mehr Gewinn

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat Anlegern einen Blick in seine Bücher gewährt und die Zahlen zum ersten Quartal 2024 vorgestellt.

Walt Disney , der Konzern rund um Micky Maus, Donald Duck und Co., hat das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2024 mit einem Gewinnplus abgeschlossen. Das EPS belief sich auf 1,22 US-Dollar nach 0,99 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,996 US-Dollar belaufen.

Im abgelaufenen Jahresviertel setzte der Entertainment-Gigant außerdem 23,5 Milliarden US-Dollar um. Analysten hatten einen Umsatz von 23,73 Milliarden US-Dollar erwartet, nachdem Walt Disney im Vergleichszeitraum des Vorjahres 23,51 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte.

Disney hat im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Die Sparte mit dem Dienst Disney+ und dem Sportangebot ESPN+ verbuchte operativ rote Zahlen von 216 Millionen Dollar nach einem Minus von gut einer Milliarde Dollar ein Jahr zuvor. Der Konzern profitierte zugleich von Wachstum bei seinen Freizeitparks und Kreuzfahrten.

Der Fokus der Wall Street liegt aber auf dem Wandel im Mediengeschäft des Unterhaltungsriesen. Das Kabelfernseh-Geschäft in den USA, das über die Jahre ein verlässlicher Geldbringer war, schrumpft - weil immer mehr Leute zum Streaming wechseln. Wie auch andere Hollywood-Konzerne setzte Disney einen eigenen Streaming-Dienst auf und nahm hohe Verluste in Kauf, um zum Branchenführer Netflix aufzuschließen.

Im vergangenen Quartal sank der Umsatz im Kabel-TV um 12 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar, wie Disney nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Die Sparte verbuchte zugleich einen operativen Gewinn von 1,24 Milliarden Dollar - sieben Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Erlöse im Streaming-Geschäft stiegen um 14 Prozent auf 6 Milliarden Dollar. Die Zahl der Abonnenten im Kernangebot von Disney+ sank zugleich um ein Prozent auf 111,3 Millionen.

Disney-Chef Bob Iger kündigte eine Investition von 1,5 Milliarden Dollar in die Spielefirma Epic Games an. Unter anderem solle mit dem Epic-Spiel "Fortnite" kompatibles Disney-Universum entstehen, sagte Iger im TV-Sender CNBC. Dies werde allerdings einige Jahre in Anspruch nehmen, schränkte er ein.

So reagiert die Disney-Aktie

Im nachbörslichen NYSE-Handel bewegt sich die Walt Disney-Aktie zeitweise zeitweise 7,95 Prozent auf 107,02 US-Dollar nach oben.

