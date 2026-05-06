Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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06.05.2026 12:53:17
Walt Disney Co Q2 Profit Drops
(RTTNews) - Walt Disney Co (DIS) released earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.247 billion, or $1.27 per share. This compares with $3.275 billion, or $1.81 per share, last year.
Excluding items, Walt Disney Co reported adjusted earnings of $3.040 billion or $1.57 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.5% to $25.168 billion from $23.621 billion last year.
Walt Disney Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.247 Bln. vs. $3.275 Bln. last year. -EPS: $1.27 vs. $1.81 last year. -Revenue: $25.168 Bln vs. $23.621 Bln last year.
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