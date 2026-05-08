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08.05.2026 06:31:29
Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 150,07 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 ein EPS von 159,20 ARS je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 im vergangenen Quartal 35 810,39 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 24 809,22 Milliarden ARS umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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