Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 188,72 ARS beziffert, während im Vorjahresquartal 80,82 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,42 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 38 971,59 Milliarden ARS im Vergleich zu 29 882,45 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 676,25 ARS beziffert, während im Vorjahr 647,60 ARS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 147 924,02 Milliarden ARS im Vergleich zu 106 843,64 Milliarden ARS im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at