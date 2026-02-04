Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 160,47 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 116,59 ARS je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37 427,19 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 24 586,31 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at