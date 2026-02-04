|
04.02.2026 06:31:28
Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 präsentierte am 02.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 160,47 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 116,59 ARS je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37 427,19 Milliarden ARS umgesetzt, gegenüber 24 586,31 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken herbe Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.