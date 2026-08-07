Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 177,28 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 279,51 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Walt Disney Company CertDeposito ArgRepr 0125 mit einem Umsatz von insgesamt 35 702,15 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27 082,34 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 31,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at