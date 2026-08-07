Walt Disney Company Un: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Walt Disney Company Un veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig standen 128,05 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walt Disney Company Un 133,62 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at