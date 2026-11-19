Walt Disney Company Un äußerte sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Auf der Umsatzseite standen 133,49 Milliarden BRL in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 122,56 Milliarden BRL umgesetzt.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,36 Prozent auf 536,55 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 534,59 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at