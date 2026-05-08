Walt Disney Company Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Walt Disney Company Un hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walt Disney Company Un in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 132,74 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 137,45 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at