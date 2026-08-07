Walt Disney: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Walt Disney hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 1,51 USD. Im letzten Jahr hatte Walt Disney einen Gewinn von 2,92 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,48 Prozent auf 25,34 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at