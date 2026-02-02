Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
02.02.2026 13:15:00
Walt Disney firing on all cylinders but higher costs zap the bottom line
Walt Disney Co. missed expectations on net profit but came in slightly ahead on adjusted earnings per share and revenue.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Walt Disney
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Walt Disney
|88,39
|-0,39%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
