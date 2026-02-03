Walt Disney gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Walt Disney lud am 02.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 26,04 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,60 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at