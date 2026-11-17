Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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17.11.2026 13:15:39
Walt Disney Maintains FY27 Adj. EPS Outlook; Boosts Dividend 33% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, media and entertainment major Walt Disney Co. (DIS) continues to expect adjusted earnings for the full-year 2027 to grow in double-digits, excluding the impact of the 53 week.
The company also announced that the Board of Directors has declared a 33 percent higher dividend of $2.00 per share, payable in two installments of $1.00 per share on January 22, 2027 (record date December 16, 2026) and on July 13, 2027 (record date June 11, 2027).
In Tuesday's pre-market trading, DIS is trading on the NYSE at $119.24, up $0.53 or 0.45 percent.
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