(RTTNews) - While reporting financial results for the fourth quarter on Tuesday, media and entertainment major Walt Disney Co. (DIS) continues to expect adjusted earnings for the full-year 2027 to grow in double-digits, excluding the impact of the 53 week.

The company also announced that the Board of Directors has declared a 33 percent higher dividend of $2.00 per share, payable in two installments of $1.00 per share on January 22, 2027 (record date December 16, 2026) and on July 13, 2027 (record date June 11, 2027).

In Tuesday's pre-market trading, DIS is trading on the NYSE at $119.24, up $0.53 or 0.45 percent.

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