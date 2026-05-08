Walt Disney mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Walt Disney äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Walt Disney hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,45 Prozent auf 25,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at