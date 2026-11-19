Walt Disney hat am 17.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 1,51 USD gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,98 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,49 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 USD gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 25,20 Milliarden USD geschätzt worden war.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 5,63 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 102,62 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 94,18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,91 USD sowie einem Umsatz in Höhe von 101,47 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at