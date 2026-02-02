Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
02.02.2026 16:56:01
Walt Disney Shares Slide 6% After Q1 Earnings Decline
(RTTNews) - The Walt Disney Company (DIS) shares fell 5.20 percent to $106.94, down $5.86 on Monday, after the company reported a year-over-year decline in first-quarter earnings.
Disney posted net income of $2.402 billion, or $1.34 per share, compared with $2.554 billion, or $1.40 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings came in at $1.63 per share.
The stock opened at $104.01 versus a previous close of $112.80 and traded between $103.76 and $106.59 on the New York Stock Exchange. Volume reached about 12.9 million shares. Disney's 52-week range stands at $80.10 to $124.69.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disney
|
16:24
|ROUNDUP: Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Ausblick lässt Aktie fallen (dpa-AFX)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16:03
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10:16
|Disney-Aktie tiefer: Disney vor Personalentscheidung - D’Amaro als CEO im Gespräch (dpa-AFX)
|
08:22
|Ausblick: Walt Disney informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
28.01.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Mittag fester (finanzen.at)