Walt Disney Shares Slide 6% After Q1 Earnings Decline

(RTTNews) - The Walt Disney Company (DIS) shares fell 5.20 percent to $106.94, down $5.86 on Monday, after the company reported a year-over-year decline in first-quarter earnings.

Disney posted net income of $2.402 billion, or $1.34 per share, compared with $2.554 billion, or $1.40 per share, a year earlier. On an adjusted basis, earnings came in at $1.63 per share.

The stock opened at $104.01 versus a previous close of $112.80 and traded between $103.76 and $106.59 on the New York Stock Exchange. Volume reached about 12.9 million shares. Disney's 52-week range stands at $80.10 to $124.69.