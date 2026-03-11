Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
11.03.2026 22:51:00
Walt Disney Stock Looks Cheap. But Is It a Buy?
Shares of The Walt Disney Company (NYSE: DIS) have been hovering near a historically modest valuation. As of this writing, the stock trades at about 15 times earnings.For a sprawling entertainment empire with unmatched intellectual property, this price might seem like a bargain. But the hard part about investing is that a cheap stock is often cheap for a reason.Still, shares are trading at a significant discount to the S&P 500. So, is Disney stock a buy?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Walt Disney
