Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.05.2026 15:35:01
Walt Disney vs. Netflix: What Recent Revenue Trends Reveal
Netflix (NASDAQ:NFLX) primarily generates revenue by providing subscription-based entertainment services, which include offering streaming television series, documentaries, feature films, and mobile games to paid members globally.It officially expanded its live sports broadcasting agreement with the NFL and recorded an EBIT margin of approximately 32% for the quarter ended March 31, 2026.Walt Disney (NYSE:DIS) operates as a diversified global entertainment company that creates episodic television content and motion pictures while also managing extensive theme parks and direct-to-consumer streaming services.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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