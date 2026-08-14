Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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14.08.2026 21:06:01

Walt Disney vs. Roku: Comparing Revenue Trends for These Entertainment Giants

Walt Disney (NYSE:DIS) primarily generates revenue by producing widely distributed entertainment television and film content, operating an extensive global network of physical theme parks, and offering multiple direct-to-consumer digital streaming services to everyday subscribers.While executing a broader corporate restructuring initiative in July of 2026 that involved various departmental staff reductions, it officially reported a 22% operating margin for the quarter ended June 27, 2026.Roku (NASDAQ:ROKU) earns its core organizational revenue primarily by selling targeted digital video advertising space, managing various user content subscriptions, and physically distributing dedicated television streaming hardware and accessories directly to everyday consumers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
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Roku Inc. 136,16 2,07% Roku Inc.
Walt Disney 92,34 1,49% Walt Disney
Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs 2 480,00 2,27% Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs

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