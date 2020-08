Walter-Borjans fordert enge Zusammenarbeit von Scholz

BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat Kanzlerkandidat Olaf Scholz zu einer engen Zusammenarbeit aufgefordert. "Er muss die Wählerinnen und Wähler erreichen und gleichzeitig die Partei mitnehmen. Das gelingt nur in einem ehrlichen Schulterschluss mit den Parteivorsitzenden, die von den Mitgliedern gewählt worden sind", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Wir brauchen keinen Kanzlerkandidaten, der sagt: Jetzt erkläre ich euch mal, was Sozialdemokratie ist. Das Programm macht die Partei mit dem Kandidaten." Er habe keinen Zweifel, dass das mit Olaf Scholz gelinge.

Die Parteivorsitzenden sorgten "für die Profilschärfung in der SPD ohne GroKo-Schere im Kopf - und Olaf Scholz bringt seine Erfahrung einer verlässlichen Umsetzung in praktisches Regierungshandeln ein". Anders als der frühere Kanzlerkandidat Peer Steinbrück sei Scholz tief verwurzelt in der SPD. "Olaf Scholz würde - anders als Peer Steinbrück - ganz sicher kein Kabarettprogramm über die SPD machen."

Walter-Borjans zeigte sich für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl offen für Sondierungsgespräche mit "allen demokratischen Mitbewerbern". "Natürlich würde ich auch mit den Linken reden - wohl wissend, dass es dort auch Positionen gibt, die nicht in eine gemeinsame Schnittmenge passen würden." Auch mit der FDP würde er sprechen. Allerdings seien die Zeiten vorbei, in denen die FDP eine sozialliberale Partei gewesen sei. Eine große Koalition nach der nächsten Bundestagswahl sei dagegen "nicht gut für die SPD und nicht gut für unser Land"./zeh/DP/mis