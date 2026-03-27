DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
27.03.2026 15:14:38
Walter Riester kritisiert neue Altersvorsorge
BERLIN (dpa-AFX) - Der Namensgeber der Riester-Rente, der frühere SPD-Arbeitsminister Walter Riester, kritisiert die neue Altersvorsorge der schwarz-roten Bundesregierung. Die Koalition hätte die Einzahlung verpflichtend machen sollen, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".
"Eine obligatorische private Altersvorsorge würde die Vertriebskosten senken", sagte der 82-Jährige, der seit Jahren politisch nicht mehr aktiv ist. Außerdem konkurriere Sparen fürs Alter mit aktuellen Konsumwünschen und Verpflichtungen. Ohne privates Sparen drohe einigen aber die Altersarmut, da die gesetzliche Rente für sie nicht ausreiche. Ähnliche Kritik hatten auch die Grünen geäußert. Sie schlugen einen staatlichen Vorsorgefonds vor, in den alle Bürger automatisch einzahlen, wenn sie ihn nicht aktiv abwählen.
Riester hatte als Arbeitsminister 2001/2002 das heute nach ihm benannte System der privaten Altersvorsorge mit staatlicher Förderung ausgearbeitet. Im Interview kritisierte er auch den Verzicht auf eine verpflichtende Beitragsgarantie. In der Ansparphase dürfe den Sparern kein Geld verloren gehen, warnte er. Bei der Riester-Rente ist geregelt, dass 100 Prozent der eingezahlten Beiträge garantiert auch ausgezahlt werden müssen. Das wird mit für die niedrigen Renditen vieler Verträge verantwortlich gemacht./tam/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
25.03.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
18.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
11.03.26
|MDAX-Titel DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
04.03.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DWS Group GmbH-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
25.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
25.02.26
|MDAX-Papier DWS Group GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DWS Group GmbH von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
19.02.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
19.02.26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)