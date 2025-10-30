Walvax Biotechnology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Walvax Biotechnology lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,08 CNY, nach 0,050 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 564,6 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 19,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Walvax Biotechnology 703,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at