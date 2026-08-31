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31.08.2026 06:31:29
Walvax Biotechnology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Walvax Biotechnology äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 CNY gegenüber 0,030 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Walvax Biotechnology in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 390,4 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 692,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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