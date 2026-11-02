Walvax Biotechnology verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Walvax Biotechnology hat am 30.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,080 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 312,7 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 44,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 564,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at